Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un proyectil de Israel impacta en Gaza. EFE

Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz

El presidente estadounidense había dado «tres o cuatro días» al grupo islamista, que continúa analizando los puntos para hacer alegaciones

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Cuando el pasado lunes Donald Trump presentó su plan de paz para Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que supone la desaparición de ... Hamás, dio «tres o cuatro días» al grupo islamista que gobierna Gaza para responder a su propuesta. Ese ultimátum va llegando a su final y los integristas que combaten a Israel en la Franja aún no han tomado una decisión. De hecho, han solicitado que el plazo se extienda para analizar todos los puntos y presentar sus alegaciones, y Trump ha decidido concederles hasta el domingo para que hagan pública su postura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  3. 3 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  4. 4

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  5. 5

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  10. 10

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz

Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo y le advierte de que «se desatará el infierno» si no acepta el plan de paz