Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra

El reloj corre y Hamás no ha dado una respuesta oficial a la propuesta de veinte puntos presentada por Donald Trump para poner fin a ... la guerra en Gaza. El ultimátum del presidente de Estados Unidos concluye el fin de semana y desde Catar pidieron un día más a los islamistas que acepten el texto como una hoja de ruta sobre la que poder negociar. El Canal 12 de la televisión israelí indicó que la milicia pretende introducir modificaciones o apreciaciones en la totalidad de los puntos y que rechaza el papel que se otorga al ex primer ministro británico Tony Blair como gran actor en la posguerra.

La presión diplomática es muy fuerte sobre Hamás y fuentes de la mediación indicaron a la cadena BBC que hay discrepancias de criterio entre la cúpula del grupo dentro y fuera de la Franja. Estos mismos medios señalaron que han establecido contacto con el nuevo jefe del ala militar, Izz al-Din al-Haddad, quien habría indicado que no está de acuerdo con el nuevo plan de alto el fuego.

El mando militar estima que fue diseñado para acabar con Hamás, independientemente de si el grupo lo acepta o no, y por ello está decidido a no intercambiar a los rehenes y continuar luchando. Según la cadena BBC, el liderazgo político en Doha está abierto a aceptarlo con ajustes, pero su influencia es limitada y, como se vio en los procesos anteriores, es el brazo militar dentro de la Franja quien tiene la última palabra.

Por su parte, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, cuyo país interviene como mediador en este conflicto, dejó claro que la milicia no será un actor en el futuro de la Franja de Gaza. «Hay un acuerdo total entre nosotros, como árabes, como musulmanes, e incluso entre los propios miembros de Hamás. Ellos entienden muy bien que no tendrán ningún papel el día después, y eso es un hecho», declaró durante una conferencia en París del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Mientras, el conflicto continúa. Los islamistas lanzaron cinco cohetes a Ashdod en el día de Yom Kippur y saltaron las alarmas. Cuatro fueron interceptados y uno cayó en una zona abierta. La negociación se desarrolla bajo la presión máxima que supone la operación para invadir Ciudad de Gaza, que volvió a dejar al menos 53 muertos.

Gazatíes «agotados»

Las tropas israelíes están muy cerca de completar el cerco de una ciudad en la que quienes se queden serán considerados a partir de ahora «terroristas o partidarios de los terroristas», en palabras del ministro de Defensa, Israel Katz.

Los gazatíes están desesperados por lograr un alto el fuego que ponga fin a dos años de guerra. La periodista Nour Abu Rokba, corresponsal de Al Jazeera en el norte del enclave, escribió en su perfil de X: «Si las facciones palestinas rechazan la propuesta que se les ha presentado ahora, entonces es necesario que presenten una alternativa para los ciudadanos agotados y dolidos de la Franja de Gaza. Ahora nosotros y nuestro país estamos en una situación muy difícil y decisiva». Un mensaje sincero que poco después desapareció de su perfil tras una oleada de ataques por parte de simpatizantes del grupo Hamás, quienes la acusaron de traidora.