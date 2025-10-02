Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Columna de humo durante un bombardeo en Gaza. EFE

Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra

La milicia islamista se encuentra dividida entre los que apuestan por aceptarlo con matices y los que optan por seguir la lucha armada

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:42

Comenta

El reloj corre y Hamás no ha dado una respuesta oficial a la propuesta de veinte puntos presentada por Donald Trump para poner fin a ... la guerra en Gaza. El ultimátum del presidente de Estados Unidos concluye el fin de semana y desde Catar pidieron un día más a los islamistas que acepten el texto como una hoja de ruta sobre la que poder negociar. El Canal 12 de la televisión israelí indicó que la milicia pretende introducir modificaciones o apreciaciones en la totalidad de los puntos y que rechaza el papel que se otorga al ex primer ministro británico Tony Blair como gran actor en la posguerra.

