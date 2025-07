La tregua en Gaza se resiste pese a la presión de la Casa Blanca sobre Israel y Hamás

Benjamín Netanyahu permanece en Washington, donde ya se ha reunido en dos ocasiones con Donald Trump, y las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel avanzan ... en Doha, pero el acuerdo de alto el fuego no llega. Sobre el terreno, los israelíes intensificaron su ofensiva con una operación a gran escala en Beit Hanoun, localidad del norte de la Franja donde el lunes murieron cinco soldados en una emboscada, y mataron a más de 100 personas en diferentes bombardeos. A la espera de la tercera reunión entre el primer ministro hebreo y el jefe de la Casa Blanca, ambos lados mantienen un tono de moderado optimismo.

En sus escasas declaraciones, el mandatario israelí indicó que habló con Trump de «la gran victoria que logramos sobre Irán» y de la necesidad de liberar a los rehenes sin renunciar a la «eliminación» de la capacidad militar de Hamás. Objetivos que, a corto plazo, no parecen compatibles ya que la salida segura de los cautivos depende del acuerdo con los islamistas, como se ha demostrado en los dos momentos de tregua de los últimos veinte meses.

En muchas ocasiones, una simple visita a la Casa Blanca ya es noticia para un jefe de Estado, pero Netanyahu la ha visitado en dos ocasiones en apenas 48 horas y no ha habido rueda de prensa. El diario 'The Jerusalem Post' destacó en su editorial que «la limitada oportunidad para la prensa y la falta general de ceremonias públicas indican que las reuniones de Netanyahu con Trump no fueron para dar espectáculo, sino para cerrar negocios». Trump tenía prisa por anunciar el acuerdo, pero pasan los días y el portal Axios informó de la visita a la Casa Blanca de enviados de los mediadores de Catar, lo que buscaría acelerar el proceso.

Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, aseguró el martes que el número de problemas que impiden a Israel y Hamás llegar a un acuerdo había disminuido de cuatro a uno, pero retrasó su viaje a Catar «hasta finales de semana», muestra de que aún no estaba claro. Medios árabes como el diario 'Asharq Al Awsat' indicaron que el gran problema pendiente es el de la retirada de las fuerzas israelíes, especialmente del corredor de Morag. Este es el pasillo que han construido las tropas hebreas para dividir el sur de Gaza del resto del territorio, la zona en la que Tel Aviv planea levantar una «ciudad humanitaria» para concentrar a 600.000 palestinos y no permitirles salir más de allí, a no ser que sea para irse a otro país.

El periódico 'The Times of Israel' aseguró que el Estado hebreo presentó a los mediadores un nuevo conjunto de mapas con las nuevas líneas de la retirada parcial de las tropas durante la tregua de dos meses, unos dibujos en los que mantienen el control del corredor de Morag.

Reparto de ayuda

Los problemas que ya estarían superados, aunque no parece nada claro que así sea, sería el reparto de ayuda que volvería a manos de las agencias de la ONU durante la tregua, y la garantía personal de Trump de que el alto el fuego se estirará hasta finalizar la negociación que lleve al final de la guerra, exigencia de los islamistas desde los primeros contactos. Los camiones de la ONU regresarían a Gaza, al tiempo que se mantendrían abiertos los puntos de reparto de la Gaza Humanitarian Foundation, auténticas «trampas mortales», según el organismo internacional, para los civiles. Soldados y mercenarios han matado a tiros al menos a 600 palestinos en las llamadas «colas del hambre» que se forman cada mañana en las zonas de distribución.

«Hay un progreso lento en las negociaciones, incluso cuando parece que implementar el acuerdo es más difícil que alcanzarlo», declaró un alto cargo de Hamás al diario emiratí 'The National' sobre las conversaciones de Doha. La hoja de ruta marca una tregua de dos meses en los que los islamistas liberarán a 28 rehenes, 10 de ellos con vida, e Israel sacará de prisión a unos mil presos, varios de ellos condenados a cadena perpetua. Los israelíes piensan que al final de estos 60 días, quedarán aun al menos otros 10 cautivos vivos en la Franja. La misma fuente de Hamás aseguró que «estas negociaciones son diferentes a las anteriores y están avanzando debido a la participación directa de Estados Unidos a través de Trump».

La última palabra la tiene el presidente de Estados Unidos, el mismo que en febrero planteó limpiar Gaza de palestinos para levantar allí la 'Riviera de Oriente Medio', un plan que Israel ha tomado en serio con el proyecto de la «ciudad humanitaria».