Estos son los seis rehenes israelíes que Hamás liberará este sábado

La primera fase del alto el fuego en Gaza llega a su última parada este sábado, cuando está previsto que Hamás libere a seis rehenes, ... en lugar de los tres fijados en el pacto. La milicia palestina anunció que adelantaría la entrega como gesto de buena voluntad de cara a la negociación de la segunda fase de la tregua, en la que han propuesto devolver de una sola vez a todos los secuestrados que quedan bajo su control. A cambio exigen a Israel el cese definitivo de los combates y el cese definitivo de los combates y la retirada de las fuerzas hebreas.

Tel Aviv ha confirmado este viernes la identidad de los últimos seis cautivos vivos que volverán a casa en esta primera etapa. Cuatro de ellos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, Tal Shoham durante una visita a sus suegros en el kibutz Kibbutz Be'eri y tres jóvenes que disfrutaban del festival de música Supernova: Omer Shem-Tov, Omer Wenkert y Eliya Cohen. Los otros dos, Avera Mengistu y Hisham al Sayed, llevan una década en manos de Hamás tras entrar por su cuenta en la Franja, en 2014 y 2015.

Para completar el intercambio, Israel excarcelará a 602 presos palestinos como parte del actual acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás. Así lo ha anunciado este viernes el Club de Prisioneros Palestinos. Según la ONG, 445 de estos gazatíes fueron arrestados tras los atentados del 7 de octubre, 60 son presos de larga duración, 50 que cumplen cadena perpetua y 47 arrestados

«Veo el nombre de Omer en la televisión y no lo puedo creer», expresó Shelly, la madre del rehén Shem-Tov, tras recibir la noticia, según las declaraciones recogidas por la televisión israelí Canal 12. «Ahora puedo decir que podemos respirar y solo estoy esperando abrazar a mi hijo».

Esta es la historia de los seis israelíes secuestrados por Hamás que hoy recuperarán la libertad.

1 Secuestrado en el festival Nova Omer Shem-Tov, 22 años

Ampliar

El programador informático Omer Shem-Tov habló por última vez con sus padres alrededor de las 10 de la mañana del 7 de octubre, mientras sonaba cada vez más asustado por lo que estaba sucediendo a su alrededor mientras los terroristas de Hamás abrían fuego a diestro y siniestro y secuestraban a docenas en la fiesta en el desierto. Tras subirse al coche de un amigo, envió a su familia su ubicación en vivo, pero se dieron cuenta de que el teléfono se dirigía hacia Gaza y se perdió el contacto con él. Poco después su madre reconoció a Omer por sus tatuajes en un vídeo publicado por la milicia palestina en Telegram, en el que se le veía acostado en el suelo en Gaza.

2 Secuestrado en el festival de música Nova Omer Wenkert, 23 años

Ampliar

Omer Wenkert también fue tomado prisionero por terroristas de Hamas en el festival Nova el 7 de octubre. Se puso en contacto con sus padres esa mañana y les dijo que estaba «muerto de miedo». No volvió a comunicarse. Más tarde su familia recibió un vídeo de Hamás en el que aparecía Omer atado en la plataforma de una camioneta blanca y en ropa interior, lo que confirmaba que había sido tomado como rehén en Gaza.

Wenkert sufre de colitis y puede tener ataques muy graves, relataban sus padres. En octubre, su madre, Niva, declaró a los medios de comunicación que no habían recibido ninguna señal de vida de él desde la liberación del rehén Liam Or, que había estado detenido con él, en noviembre de 2023. Or contó que Omer había perdido mucho peso y no se atendían sus necesidades médicas. «Su dieta consistía en tres dátiles al día. Los dátiles pueden ser muy saludables, pero para Omer pueden ser fatales», dijo. «Los dátiles tienen fibra dietética y los que sufren de colitis no pueden consumirla».

Sus allegados le describen como una persona dinámica y sociable con un amplio círculo de amigos. Trabaja como gerente de un restaurante y planea convertirse en crítico gastronómico.

3 Secuestrado en el festival Nova Eliya Cohen, 27 años

Ampliar

Eliya Cohen estaba con su prometida, Ziv Aboud, en el festival Supernova cuando hombres armados de Hamás irrumpieron en el lugar. Ambos intentaron escapar de los disparos, pero fueron perseguidos por los terroristas con granadas y un RPG, y ambos fueron heridos. La pareja corrió y se escondió bajo una pila de cadáveres, pero su novia sintió que levantaban a Eliya, lo colocaban en una camioneta y se lo llevaban.

Compañeros de cautivero han revelado que Cohen ha permanecido encadenado durante todo el tiempo y que apenas recibía comida o veía la luz del sol. Además, una herida de bala en su pierna no ha recibido el tratamiento médico adecuado.

4 Secuestrado en Be'eri Tal Shoham, 40 años

Ampliar

Tal Shoham, un ciudadano israelí-austriaco de la ciudad norteña de Maale Tzviya, fue tomado como rehén por terroristas de Hamás el 7 de octubre mientras visitaba a la familia de su esposa en el Kibutz Be'eri para la festividad de Simjat Torá. Su mujer Adi, su hija Yahel, de 3 años, y su hijo, Naveh, de 8, así como su suegra Shoshan Haran, la tía de su esposa, Sharon Avigdori, y su hija Noam, de 12 años, también fueron tomados como rehenes, pero el resto fueron liberados el 25 de noviembre de 2023. Su suegro Avshalom Haran murió durante el ataque, al igual que la tía y el tío de su mujer, Eviatar y Lilach Kipnis, que vivían al lado, en Be'eri.

La familia tuvo que huir de su casa después de que fuera incenciada por los milicianos de Hamás. Un vecino fue el último que vio a Tal con vida, atado pero caminando por su propio pie antes de que sus captores lo empujaran al maletero de un coche robado. Su mujer Adi recordaba las preguntas que le hicieron los hijos durante el cautiverio de su padre: «Mamá, ¿vamos a morir? ¿Cuándo volverá papá a casa?».

5 Secuestrado en el norte de Gaza Avera Mengistu, 38 años

Ampliar

Mengistu habrá pasado 3.821 días en cautiverio cuando sea liberado este sábado, según el Foro de Rehenes. Su familia cuenta que cruzó al norte de Gaza desde la playa de Zikim en septiembre de 2014. Las cámaras de seguridad del ejército israelí detectaron al hombre, que entonces tenía 28 años, pero logró atravesar la valla antes de que las tropas pudieran llegar al lugar. Una patrulla de Hamás lo recogió y no se supo nada de él hasta que el grupo islamista publicó un video que supuestamente lo mostraba con vida a principios de 2023.

Mengistu proviene de la comunidad etíope-israelí de clase trabajadora de Ashkelon. Sufría una enfermedad mental y se le concedió una exención del servicio militar. La familia ha luchado durante años para conseguir apoyo público o presionar al Gobierno para negociar su liberación; algunos familiares denuncian racismo y confrontan su difícil situación con la del soldado Gilad Shalit, una causa célebre que fue liberado en 2011 a cambio de más de 1.000 presos palestinos.

«Sabemos que está vivo y en malas condiciones físicas y mentales», relató un pariente en una manifestación en Tel Aviv en agosto. «No lleva allí un mes ni un año, sino diez años».

6 Secuestrado en el sur de Gaza Hisham Al Sayed, 36 años

Ampliar

Hisham, un beduino israelí de 28 años de la aldea de Hura, en el desierto del Néguev, entró en la Franja cerca del cruce de Erez en abril de 2015. Al igual que Mengistu, al Sayed sufre de una enfermedad mental, aunque sirvió brevemente en el ejército antes de ser dado de baja. En los años previos a su entrada en Gaza, los médicos le habían «diagnosticado esquizofrenia y un trastorno de la personalidad, entre otras afecciones» y había sido internado en varias instituciones. En otra ocasión protagonizó una huida de un hospital y casi logró entrar en el enclave palestino antes de que lo detuvieran.

No se supo nada de él hasta siete años más tarde de que cruzara la frontera. En 2022 Hamás publicó un video que lo mostraba enfermo y agotado en una cama y conectado a un tanque de oxígeno.

En una declaración publicada el martes, la familia de al-Sayed dijo que lo habían estado esperando durante una década y agregó que su felicidad no estaría completa hasta que todos los rehenes regresaran a casa. «No puede ser que el destino de otros rehenes sea una década de cautiverio», esgrimieron.