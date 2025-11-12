Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ya exministro israelí de Asuntos Estratégicos Ron Dermer. Reuters

Netanyahu pierde al ministro que negoció el alto el fuego en Gaza

La dimisión de Ron Dermer como titular de Asuntos Estratégicos deja al Gobierno de Israel sin su mejor interlocutor ante la Casa Blanca

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Después de extender su desempeño como ministro en dos ocasiones, Ron Dermer presentó el martes su dimisión como titular de Asuntos Estratégicos. El diplomático dirigió ... una carta al primer ministro, Benjamín Netanyahu, donde le recuerda que trabajó junto a él «para afrontar los desafíos del ataque del 7 de octubre y la guerra de dos años en siete frentes». Pero ahora, dice, «siento que mi etapa ministerial ha concluido y es el momento de dar paso a otra persona». Dermer aseguró que cuando asumió el cargo prometió a su familia que sería por un plazo de dos años y que se vio obligado a ampliarlo para «neutralizar la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares de Irán», en la guerra de junio, y «para poner fin a la guerra en Gaza en los términos fijados por Israel y para traer de vuelta a nuestros rehenes».

