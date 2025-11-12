Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gestos de complicidad entre Donald Trump y Benjamín Netnayhu en su encuentro en Tel Aviv del pasado 13 de octubre tras firmar el acuerdo de paz en Gaza. Reuters

Trump pide por carta al presidente de Israel que indulte a Netanyahu

El presidente estadounidense apela a su «gran relación» con Herzog y al logro «histórico» cosechado por el primer ministro hebreo con la firma del acuerdo de paz en Gaza para que sea exonerado de los casos judiciales que tiene pendientes por presunta corrupción

T. Díaz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:13

A pesar de sus sonados desencuentros de los últimos meses por sus diferentes visiones sobre el conflicto en Gaza, Donald Trump y Benjamín parecen vivir ... una etapa de absoluta sintonía tras la firma del acuerdo de paz el mes pasado entre el primer ministro israelí y la milicia islamista Hamás. Una prueba de esa renovada afinidad del presidente estadounidense hacia el jefe del Gobierno hebreo ha sido la carta que ha escrito este miércoles a su homólogo del Estado judío, Isaac Herzog, para pedirle que sopese la posibilidad de indultar a 'Bibi' -como le llama al mandatario su círculo cercano- a pesar de los numerosos casos judiciales abiertos en su contra por presunta corrupción.

