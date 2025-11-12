Trump pide por carta al presidente de Israel que indulte a Netanyahu

A pesar de sus sonados desencuentros de los últimos meses por sus diferentes visiones sobre el conflicto en Gaza, Donald Trump y Benjamín parecen vivir ... una etapa de absoluta sintonía tras la firma del acuerdo de paz el mes pasado entre el primer ministro israelí y la milicia islamista Hamás. Una prueba de esa renovada afinidad del presidente estadounidense hacia el jefe del Gobierno hebreo ha sido la carta que ha escrito este miércoles a su homólogo del Estado judío, Isaac Herzog, para pedirle que sopese la posibilidad de indultar a 'Bibi' -como le llama al mandatario su círculo cercano- a pesar de los numerosos casos judiciales abiertos en su contra por presunta corrupción.

«Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz», reza la misiva de Trump, difundida por el gabinete de Herzog, en la que ha apelado al gran «momento histórico» que vive Oriente Próximo gracias a acuerdo rubricado por el primer ministro hebreo.

En su carta, el inquilino de la Casa Blanca dice «respetar completamente la independencia del sistema judicial israelí». Por ese motivo, dice apelar únicamente a su «gran relación» con el presidente israelí para pedirle que tras el «el éxito sin precedentes» del acuerdo de paz para la Franja y la liberación de todos los rehenes tenga un gesto claro hacia el jefe del Gobierno. «Es momento de permitir que 'Bibi' una a Israel indultándole y terminando con el 'lawfare' -guerra jurídica- de una vez por todas», ha incidido.

La oficina del jefe de Estado hebreo ha respondido, por su parte, a Trump con tono institucional a la par que amigable. «El presidente Herzog tiene al presidente Trump en muy alta estima y quiere agradecerle de nuevo su apoyo inquebrantable a Israel, su tremenda contribución para lograr el regreso de los rehenes y reconfigurar la situación en Oriente Próximo y, especialmente en Gaza. Pero, sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de conformidad con los procedimientos existentes», ha indicado el gabinete de Herzog en un comunicado.

No es la primera vez que Trump aboga por lograr que Netanyahu obtenga el indulto. Durante su visita al país el pasado mes de octubre, el magnate republicano instó a que dicha medida fuera adoptada y restó importancia al hecho de que el mandatario israelí haya aceptado regalos de multimillonarios. El inquilino de la Casa Blanca se ha sorprendido de que el líder israelí se haya visto involucrado en un caso judicial «políticamente motivado» desde 2020 y ha calificado los delitos de los que se acusa a 'Bibi' como «cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño».

El juicio de Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y se centra en tres casos de corrupción distintos en los que se le acusa de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. El más grave de ellos, conocido como 'Caso 4000', alega que el primer ministro utilizó su cargo para beneficiar al accionista mayoritario del gigante de las telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable en un popular sitio web de noticias, acusación que ha negado.