El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una imagen de archivo. EFE

Netanyahu logra un acercamiento a la oposición

Aunque los partidos ultra que sostienen su coalición rechazan el plan de paz, tampoco llaman a sabotearlo

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:16

Benjamín Netanyahu libra una guerra militar y dos batallas diplomáticas. Para salir indemne de su enfrentamiento con Hamás, el primer ministro israelí tiene que mostrarse ... abierto a la paz y a una convivencia pacífica con los palestinos en la esfera internacional e inmisericorde con el enemigo frente a sus ultraderechistas socios de gobierno. Eso explica que con Donald Trump se muestre dócil y adulador y que frente al público israelí reitere su inquebrantable compromiso con la consecución de todos los objetivos de la guerra.

