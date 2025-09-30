Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una nube de humo se levanta al sur de Gaza City a causa de un bombardeo. AFP

Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz

La organización se reúne este martes con delegaciones de Catar y Turquía mientras CBS News adelanta que su voluntad sería la de aceptar la propuesta de EE UU y comunicárselo el miércoles a los mediadores

M. Pérez

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:08

Hamas ha abierto consultas con sus líderes políticos y militares, «tanto en Palestina como en el extranjero», para estudiar el plan de paz acordado por ... Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La organización islamista admite que ya tiene el documento en sus manos después de que fuera entregado el lunes a su delegación en Doha. Este mismo martes se reunirá con sendas misiones turca y catarí para contrastar juicios de valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  3. 3 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  6. 6 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  7. 7 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  8. 8 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  9. 9

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  10. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz

Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz