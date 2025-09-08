Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Policía inspecciona el autobús tiroteado en Jerusalén. Reuters

6 muertos en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Los dos autores del ataque han sido abatidos por la Policía de Israel, mientras Hamás ha elogiado la «heroica operación»

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:27

Al menos seis personas han muerto y una decena ha resultado herida en un atentado contra un autobús en un cruce de una de las ... entradas a Jerusalén. Seis de los heridos se encuentran en estado grave, según han informado las autoridadades hebreas. La Policía de Israel ha anunciado en un comunicado que los dos presuntos autores del ataque, a los que califica de «terroristas», han sido abatidos por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado «presente en la zona».

