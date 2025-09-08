Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Decenas de palestinos caminan entre los escombros de un edificio de Ciudad de Gaza. AFP

Hamás exige a Trump garantías sobre el final de la guerra antes de liberar a todos los rehenes

La miliicia islamista recuerda en el primer día de tregua que Israel ya rompió otro acuerdo de alto el fuego a inicios de año

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:15

La invasión de Ciudad de Gaza avanza y a la sombra del hambre y las bombas, la diplomacia trata de lograr un acuerdo de última ... hora que sirva para liberar a todos los rehenes y frenar la guerra. Donald Trump ha puesto sobre la mesa la opción de un pacto para la liberación de los 48 cautivos, de los que se estima que menos de 20 están vivos, en el primer día de una tregua en la que el propio presidente estadounidense se ofrece como garante de que los israelíes no volverán a los combates tras recibir a sus rehenes. Hamás recuerda que en enero ya firmaron un acuerdo, pero el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, lo rompió pasados dos meses porque no estaba dispuesto a negociar el final de las hostilidades.

