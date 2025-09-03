Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soldados de la FINUL en Líbano. AFP

La misión de paz de la ONU en Líbano denuncia un ataque israelí con granadas contra su personal

La FINUL, en la que participan unos 700 soldados españoles, asegura que uno de los artefactos cayó a menos de 20 metros de sus efectivos mientras trataban de desbloquear el acceso a una de sus posiciones

M. R.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:05

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en la que participan unos 700 soldados españoles, ha denunciado «uno de los ataques más graves» ... contra su personal por parte de Israel. Las Fuerzas de Defensa hebreas, según el comunicado de la misión de la ONU, lanzaron cuatro granadas cerca de las tropas de paz cuando trabajaban en la retirada de «bloqueos en carreteras» que impedían el acceso a una de sus posiciones. Tres de los artefactos cayeron a unos cien metros de ellos y sus vehículos y el cuarto impactó a menos de veinte metros de los cascos azules.

