La misión de paz de la ONU en Líbano denuncia un ataque israelí con granadas contra su personal

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en la que participan unos 700 soldados españoles, ha denunciado «uno de los ataques más graves» ... contra su personal por parte de Israel. Las Fuerzas de Defensa hebreas, según el comunicado de la misión de la ONU, lanzaron cuatro granadas cerca de las tropas de paz cuando trabajaban en la retirada de «bloqueos en carreteras» que impedían el acceso a una de sus posiciones. Tres de los artefactos cayeron a unos cien metros de ellos y sus vehículos y el cuarto impactó a menos de veinte metros de los cascos azules.

La FINUL no se enfrentaba a una incidente de tal gravedad desde el frágil alto el fuego alcanzado en Líbano a finales de 2024. «Es responsabilidad de las Fuerzas de Defensa de Israel garantizar la seguridad de las tropas de pacificación que llevan a cabo labores para las que cuentan con mandato del Consejo de Seguridad», ha subrayado la misión de Naciones Unidas, que cuenta con unos 11.000 militares desplegados en esta zona. El ejército hebreo, según el comunicado, estaba al tanto de las tareas que iban a desarrollar los cascos azules ya que había sido «informado por adelantado». Sus drones regresaron a territorio israelí tras el ataque con granadas y, por ahora, el ejército no se ha pronunciado al respecto.

Los cascos azules se vieron obligados a suspender el trabajo que llevaban a cabo en el sur de Líbano en el momento del incidente «por la preocupación en torno a la seguridad». «Cualquier acción que ponga en peligro a tropas de pacificación y bienes de la ONU, así como la interferencia con las labores para las que tienen mandato, son inaceptables y suponen una grave violación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) y del Derecho Internacional», ha insistido la FINUL. Su misión, pese a las reticencias de EE UU e Israel, fue renovada hace unos días hasta finales de 2026, cuando tendrá un año más de plazo para su retirada.

No es la primera vez que el ejército hebreo bombardea Líbano desde que se acordó la tregua con el argumento de que actúa contra actividades de Hezbolá, la milicia chií que apoya a Hamás. Unos ataques que han sido reiteradamente condenados tanto por Beirut como por Naciones Unidas. El alto el fuego sellado en noviembre de 2024 tras meses de combates a raíz de los atentados de los islamistas del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí contempla la retirada de efectivos de ambas partes del sur del Líbano. Tel Aviv, sin embargo, ha decidido mantener cinco puestos en el país vecino, lo que ha generado críticas de las autoridades libanesas, que exige el fin del despliegue.