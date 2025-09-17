Israel y Estados Unidos negocian ya el reparto de Gaza cuando concluya la expulsión de los palestinos

Mientras las bombas lanzadas por Israel y los tanques obligan a cientos de miles de palestinos a abandonar Gaza City, el ministro de Finanzas hebreo, ... Bezalel Smotrich, piensa ya en qué hacer con el enorme solar que quedará después de expulsar a la población autóctona. Ha anunciado este miércoles que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está negociando con Estados Unidos el reparto de la Franja una vez concluya la invasión. El objetivo es hacer negocio.

«Hemos pagado mucho dinero por esta guerra. Tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes», ha señalado Smotrich durante una conferencia en Tel Aviv, recogida por el diario 'The Times of Israel'. La oportunidad «se amortiza sola», ha asegurado. Así, el dirigente israelí ha expuesto que «la demolición, la primera etapa, ya está hecha» y que ahora «tendrán que construir». «Hay un plan de negocio que está en el escritorio del presidente Trump», ha añadido.

Tras el apoyo sin fisuras a Netanyahu dado por el secretario de Estado de EE UU Marco Rubio, que anticipó la ofensiva total sobre Gaza City inicada el martes, ahora se planifica ya el reparto del territorio. No es el primer movimiento en ese sentido. Trump ha dicho en varias ocasiones que pretende levantar un enorme complejo turístico en la Franja. Lo llamó la 'Riviera de Gaza'.

Durante el primer mes de su presidencia, Trump, con Netanyahu a su lado, declaró su intención de tomar el control de Gaza y de hacerse cargo de su reconstrucción. Eso suponía la expulsión de los palestinos, algo que es ilegal de acuerdo con el derecho internacional. «Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y haremos un gran trabajo allí», insistió el presidente de EE UU. «Será nuestra responsabilidad desmantelar todas las bombas sin explotar, nivelar el terreno, deshacernos de los edificios destruidos y allanar el área para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la población», añadió.