Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Benjamin Netanyahu, atento a las declaraciones de Bezalel Smotrich. Afp

Israel y Estados Unidos negocian ya el reparto de Gaza cuando concluya la expulsión de los palestinos

Lo ha anunciado el ministro de Finanzas hebreo, Bezalel Smotrich, en la línea anunciada por Trump de crear en la Franja una nueva 'Riviera' turística

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:08

Mientras las bombas lanzadas por Israel y los tanques obligan a cientos de miles de palestinos a abandonar Gaza City, el ministro de Finanzas hebreo, ... Bezalel Smotrich, piensa ya en qué hacer con el enorme solar que quedará después de expulsar a la población autóctona. Ha anunciado este miércoles que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está negociando con Estados Unidos el reparto de la Franja una vez concluya la invasión. El objetivo es hacer negocio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  4. 4 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  7. 7

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  8. 8 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  9. 9

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Israel y Estados Unidos negocian ya el reparto de Gaza cuando concluya la expulsión de los palestinos

Israel y Estados Unidos negocian ya el reparto de Gaza cuando concluya la expulsión de los palestinos