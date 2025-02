Hamás tacha de «estúpida» y «grave» la decisión de Israel de retener a 602 presos

Las seis semanas de la primera fase del alto el fuego en Gaza concluirán el próximo domingo y la continuidad de la tregua está en ... peligro. La tensión entre Israel y Hamás no deja de crecer. El Gobierno de Benjamín Netanyahu decidió el sábado no excarcelar a 602 presos palestinos –a cambio de los seis rehenes hebreos que sí fueron liberados por la milicia– debido a la «ceremonia humillante» organizada en la entrega de los cautivos. La organización islamista califica de «estúpida» esta decisión y alerta sobre su «gravedad». Sami Abú Zhuri, alto cargo del grupo, reclama a los países mediadores (EE UU, Catar y Egipto) que «asuman su responsabilidad» y exijan a Tel Aviv el cumplimiento del acuerdo. La segunda fase del alto del fuego pende de un hilo.

Hamás insiste en que ha tratado «con respeto» a los cautivos retenidos en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. «El que un prisionero besara la frente de un combatiente de la resistencia –durante la última ceremonia de liberación– es una respuesta a las mentiras de la ocupación israelí», argumenta el grupo. «Lo que hace la resistencia al entregar a los prisioneros no es un insulto o una humillación. No se trata de un acuerdo entre una parte victoriosa y una derrotada», recordó la milicia, que no está dispuesta a que Tel Aviv «dicte sus términos».

La ONU lamenta que los derechos humanos «estén siendo asfixiados» y alerta sobre el posible retorno de una época de «dictadores»

Sin embargo, en una entrevista con el diario 'The New York Times', el dirigente de Hamás Mousa Abu Marzouk admite que no habría respaldado los ataques del 7 de octubre si hubiera sabido cuáles iban a ser las consecuencias para la Franja de Gaza, donde han muerto desde entonces más de 48.000 palestinos. El alto cargo, que ahora reside en Catar, resalta que la supervivencia de la organización islamista es una «especie de triunfo», pero que no pueden afirmar que hayan derrotado a Israel. «Es como si una persona normal y sin entrenamiento se enfrenta a Mike Tyson. Si sale vivo, la gente diría que eso sería como una victoria», comparó. No parece que su opinión sea compartida por el ala dura del grupo.

Oferta de Tel Aviv

Israel ofreció ayer liberar a los 602 presos si Hamás devolvía de inmediato cuatro cuerpos de rehenes sin organizar ninguna ceremonia propagandística. La milicia palestina no contestó oficialmente a la propuesta. El alto el fuego atraviesa su mayor crisis. El ejército hebreo está listo para volver a intervenir en Gaza.

La exposición la pasada semana de cuatro ataúdes de cautivos fallecidos generó incluso la intervención del secretario general de Naciones Unidas. António Guterres recordó que todo intercambio «debe cumplir la prohibición de trato cruel, inhumano o degradante». Más allá de Gaza, Guterres lanzó un mensaje de alarma internacional al decir que «uno a uno los derechos humanos están siendo asfixiados». El Alto Comisionado de la ONU en este apartado, Volker Türk, describió como «muy peligrosa» la situación que atraviesa el mundo y alertó sobre el posible retorno de una época de «dictadores».