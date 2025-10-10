Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carros de combate israelíes se posicionan junto a la valla fronteriza con Gaza. AFP

Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos

Miles de habitantes de la Franja han comenzado el camino de vuelta hacia el norte tras el repliegue de las tropas hebreas hasta la zona acordada con Estados Unidos

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Tel Aviv

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Gaza vivió su primera noche sin bombas desde marzo y ya está en marcha la cuenta atrás para el intercambio de rehenes por presos palestinos, ... previsto para el lunes. Ese mismo día aterrizará en Israel Donald Trump, arquitecto del acuerdo, y hablará ante el Parlamento. El Gobierno hebreo ratificó la primera fase del plan de paz y el ejército comenzó de manera inmediata su repliegue. Los militares retrasaron sus posiciones más allá de la «línea amarilla» pactada con Estados Unidos y al mediodía anunciaron de forma oficial el inicio del alto el fuego. Nada más escuchar esas palabras, miles de gazatíes se echaron a la carreta de la costa e iniciaron su camino de vuelta al norte. La mayoría a pie. Allí les espera un espectáculo apocalíptico debido a la destrucción absoluta, pero es su tierra y no dudaron en regresar.

