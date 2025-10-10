Israel declara el alto el fuego y las tropas se repliegan en Gaza

Israel ha declarado el alto el fuego en Gaza. El gabinete del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha votado este viernes a favor de una tregua ... que el ejército ha comenzado a implementar de inmediato. Las tropas se retirarán a lo largo de este día a una nueva línea de defensa que deja libre aproximadamente un 25% del terreno que controlaba hasta ahora. A partir de este repliegue se abre un plazo de 72 horas para que Hamás entregue a los rehenes.

Netanyahu ha dicho a sus ministros que el Estado está «a punto de lograr» el regreso de los secuestrados. El jefe del Gobierno ha encontrado muy poca oposición al decreto de alto el fuego. Tal y como estaba previsto, lo han rechazado cinco ministros del sector ultra, encabezados por el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir; y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, cabezas visibles de los partios de extrema derecha Otzma Yehudit y Sionismo Religioso.

El jefe del Gobierno ha comparecido con los dos principales asesores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, a quienes ha agradecido haber «trabajado incansablemente» con su ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Demer, en la consecución del acuerdo, «Hemos luchado durante estos dos años para lograr nuestros objetivos de guerra», ha declarado Netanyahu.

La retirada de las tropas ha comenzado de manera discreta esta madrugada y un portavoz militar ha explicado que el ejército espera completar el repliegue a mediodía. La movilización ha tenido lugar mientras la fuerza aérea mantenían los bombardeos y se producían ataques de artillería, según fuents militares, para proteger la salida de los soldados. Algunas unidades se han retirado por completo de Gaza y han regresado a territorio israelí mientras otras se están instalando en la línea de repliegue.

Los bombardeos nocturnos han causado al menos media docena de muertos y cuarenta desaparecidos. Minutos antes de la entrada en vigor del alto el fuego ha sido asesinado también un reservista del ejército, alcanzado por los disparos de un francotirador de Hamás, La organización islamista ha pedido a los gazatíes que no se aproximen a las tropas para evitar posibles incidentes ya que continúan en máxima alerta.