Un hombre llora junto al cuerpo de un familiar que murió en los ataques israelíes contra Deir al-Balah en Gaza. E.P.

Gaza aguarda el fin de la guerra: «No podemos más, necesitamos descansar»

La población del enclave desconfía de la nueva situación y recuerda que «muchas veces hemos escuchado que el final estaba cerca»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:21

Los gazatíes despertaron el sábado tras una larga noche que arrancó con la respuesta de Hamás a la propuesta de Donald Trump para poner fin ... a la guerra en la Franja que el presidente estadounidense acogió como una muestra de que los islamistas «están preparados para la paz». El inquilino de la Casa Blanca pidió a Israel que detuviera los bombardeos y, pasadas unas horas, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ordenó a su ejército cesar las operaciones de ataque en el enclave para implementar la primera fase del plan de veinte puntos promovido desde Washington. Algunos salieron a las calles a celebrarlo, otros no se lo podían creer, sobre todo porque la explosiones, aunque de menor intensidad que los días anteriores, no dejaron de retumbar en el cielo.

