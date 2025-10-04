Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina
Las concetraciones se desarollan lo largo de toda la jornada en las principales capitales de provincia
A. A.
Sábado, 4 de octubre 2025, 14:35
Sábado de manifestaciones en toda España por la Guerra de Gaza y el asalto de la Armada israelí a la Flotilla de la Paz. La ... principal concentración de la mañana se ha dado en Barcelona, a la que han asistido 70.000 personas, según los datos ofrecidos por la Guardia Urbana.
Aal acto, han acudido entre otras personalidades políticas el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; o el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. «La Humanidad se avergonzará durante generaciones del genocidio que se está produciendo en Palestina», afirmó Junqueras.
