El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

Indonesia es la primera en ratificar su aportación a la fuerza de 20.000 soldados para patrullar la Franja

Mercedes Gallego

Lunes, 17 de noviembre 2025

Pese a las reticencias de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes la resolución presentada por Estados Unidos para ... poner en marcha la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza. El resultado —trece votos a favor y dos abstenciones— es «la oportunidad de acabar con tres décadas de baño de sangre», opinó el embajador estadounidense Mike Waltz, satisfecho ante la oportunidad que la guerra en la Franja ha dado al presidente Trump de imponerse en el tablero internacional.

