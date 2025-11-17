Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Familias palestinas caminan por un barrio de Gaza City destrozado por los bombardeos de Irsael. EFE

Israel y Hamás critican la resolución sobre Gaza del Consejo de Seguridad de la ONU

La milicia islamista arremete contra la propuesta de EE UU de desplegar una fuerza multinacional en la Franja mientras Tel Aviv rechaza cualquier mención a la creación de un Estado palestino

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

Gaza mira al Consejo de Seguridad de la ONU donde se vota la resolución propuesta por Estados Unidos para el despliegue de una fuerza multinacional ... en la Franja. La aprobación del texto está en el aire tras la presentación de una contrapropuesta por parte de Rusia y llega en medio de las críticas de Hamás e Israel. Los islamistas, junto al resto de facciones palestinas, afirmaron que el mandato propuesto para esa fuerza «abriría el camino a una dominación externa sobre la decisión nacional palestina». El comunicado palestino rechaza cualquier discusión relacionada al desarme porque consideran que este punto debe ser «un asunto puramente nacional» vinculado a un proceso político que conduzca al fin de la ocupación israelí y al establecimiento de un Estado palestino. Dejar las armas «viola el derecho a la resistencia» mientras los israelíes sigan adelante con su política de ocupación.

