Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Einav al reencontrarse con su hijo Matan.

Einav al reencontrarse con su hijo Matan.

«Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»

Las familias de los rehenes protagonizan emocionados reencuentros en la base de Re'im: «La pesadilla ha terminado»

Carlos Benito

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Son emociones tan intensas que resulta difícil atraparlas en palabras e incluso en imágenes: a lo largo de la mañana han ido difundiéndose las fotos, ... con el fondo funcional y aséptico de las dependencias de la base israelí de Re'im. Son rostros, la mayoría sonrientes, algunos con la emoción asomando a los ojos, y cuerpos que insisten en tocarse para confirmar la presencia física del otro, pero ninguna cámara es capaz de captar el sufrimiento que tanto pesa detrás de esas anheladas reuniones. Ahí está Omri Miran abrazado con su padre y hablando con sus dos hijas a través de una tableta -a una de ellas, Alma, de 2 años, la vio por última vez cuando era un bebé de seis meses-, o Guy Gilboa-Dalal rodeado por toda su familia, como para no dejarle escapar -incluido su hermano, Gal, con quien asistió al festival Supernova aquel 7 de octubre de hace dos años-, o Alon Olel con la cabeza de su madre apoyada en el hombro, y solo podemos hacernos una vaga idea de la erupción de sentimientos que llevan por dentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  8. 8 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  9. 9

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»