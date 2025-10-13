Estos son los siete primeros rehenes liberados por Hamás

Pasadas las siete y media de la mañana (hora española) Hamás a liberado a los siete primeros rehenes. El primer grupo de secuestrados han sido ... entregados a personal de Cruz Roja. Son: Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ahel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dalal.

28 años Ziv Berman

Secuestrado junto a su hermano gemelo Gali durante el ataque de Hamás al kibutz Kfar Aza. Ambos siguen retenidos en Gaza. El pasado 10 de septiembre cumplieron 28 años en cautiverio.

28 años Gali Berman

Fue secuestrado junto a su gemelo, Ziv Berman el 7 de octubre del kibutz Kfar Aza. El pasado 10 de septiembre fue su segundo cumpleaños cautivos por Hamás.

22 años Matan Angrest

Secuestrado el 7-O en el kibutz Nahal Oz, fue utilizado en un vídeo propagandístico de Hamás en el mes de marzo. La familia denunció el estado psicológico en el que se encontraba el joven al alegar que no podía mover con normalidad la mano derecha, tenía la nariz rota y sus ojos y boca presentaban signos de asimetría.

23 años Alon Ohel

Tomado como cautivo por los islamistas durante los atentados. El pasado 25 de septiembre apareció en un vídeo de casi dos minutos difundido por la milicia islamista en Telegram en el que aseguraba que su muerte «es ineludible».

47 años Omri Miran

Vecino del kibutz Nahal Oz, fue secuestrado el 7-O y sigue cautivo en Gaza. Está casado y es padre de dos niñas pequeñas. Ha aparecido en videos de propaganda donde pide su liberación, y rehenes liberados confirmaron que hasta mediados de 2024 estaba vivo.

38 años Eitan Horn

De doble nacionalidad argentino-israelí fue retenido en Gaza durante los atentados junto a su hermano menor y ex rehén Iair. El pasado 23 de septiembre cumplió 39 años cautivo en la Franja.

23 años Guy Gilboa-Dalal

Al igual que Ohel protagonizó recientemente un vídeo de propaganda de Hamás en el que mostraba que seguía retenido y con vida en la Ciudad de Gaza desde su secuestro hace dos años.