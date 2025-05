Zelenski advierte de que sólo se reunirá con Putin en Estambul

T. Nieva Martes, 13 de mayo 2025, 13:37 Comenta Compartir

La reunión entre Ucrania y Rusia que el jueves (15 de mayo) acogerá Estambul continúa adelante pero parece que, finalmente, no será un encuentro al ... más alto nivel. El presidente ruso, Vladímir Putin, sigue sin confirmar su presencia en la cita, mientras que el ucraniano, Volodímir Zelenski, no está dispuesto a hablar con nadie que no sea su homólogo. Así lo ha comunicado este martes uno de sus principales asesores, Mijail Podoliak, quien ha advertido de que el líder kievita no se verá con ningún otro funcionario de Moscú que no sea el jefe del Kremlin. En su opinión, una mesa de diálogo con representantes de menor rango serían inútiles.

Noticias relacionadas Putin no aclara si acudirá el jueves a Estambul a reunirse con Zelenski La UE amenaza de nuevo a Putin con más sanciones si no se suma este martes a la tregua Rusia responde a la propuesta de tregua de Zelenski con el lanzamiento de 108 drones durante la noche El propio Zelenski retó hace unos días a Putin a un cara a cara en Estambul y le exigió asimismo una tregua a partir del pasado lunes que se extendiera durante treinta días. Ninguna de las dos propuestas parece que vaya a salir adelante. «No, por supuesto. Bueno, este no es el formato», ha apuntado Podoliak en el programa de televisión 'The Breakfast Show' sobre una posible reunión entre el presidente ucraniano y algún representante de Rusia que no sea su líder. El asesor considera que el encuentro en la ciudad turca puede ser clave en las negociaciones de paz y que, en ese contexto, ni los altos funcionarios -ni siquiera ministros- podrían tomar decisiones fundamentales sobre el fin de una guerra que comenzó hace más de tres años. Hasta ahora Zelenski y Putin no se han visto las caras en torno a una mesa de diálogo y a las negociaciones impulsadas por Estados Unidos entre ambos países en diferentes escenarios desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han acudido siempre representantes de cada Gobierno, que además se han reunido con los mediadores norteamericanos por separado. Nunca juntos en una misma sala. El Kremlin ha eludido hasta ahora dar detalles sobre su participación en la próxima cita, que se supone un paso más en este proceso. «La parte rusa sigue preparando las conversaciones previstas el jueves. Eso es todo lo que podemos decir en este momento. No vamos a hacer más comentarios por ahora», ha dicho este martes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. En Ucrania sostienen que la ausencia de Putin en Estambul sería «la señal definitiva de que Rusia no quiere poner fin a esta guerra, de que no quiere ni está preparada para ninguna negociación». Trump ha sugerido que él sí acudirá el jueves a la cita.

