Putin no aclara si acudirá el jueves a Estambul a reunirse con Zelenski

A la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, acepte o no la oferta de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de reunirse en Estambul ... para abordar la manera de poner fin a la guerra entre sus respectivos países, este lunes salió a la palestra el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, para deplorar las advertencias de Europa de introducir más sanciones contra Rusia, si no acepta la tregua de 30 días como medida previa a las conversaciones que el propio Putin propuso en la madrugada del domingo abordar en Estambul el jueves.

Resulta que el asesor de política exterior de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, dijo el domingo que se anunciará en estos días la composición de la delegación rusa que irá a Turquía a negociar con Ucrania sin mencionar la posibilidad de que llegue a estar encabezada por Putin. Pero, el domingo, Zelenski aseguró estar dispuesto a acudir él mismo y emplazó al máximo dirigente ruso a obrar de igual forma para que las conversaciones tengan lugar al máximo nivel.

Interrogado este lunes al respecto, Peskov eludió aclarar si Putin se propone reunirse en Estambul con Zelenski y se limitó a responder que «la Federación de Rusia se toma en serio y estamos en general, comprometidos con la búsqueda de las formas de lograr una solución pacífica a largo plazo» del conflicto en Ucrania.

Según sus palabras, el presidente ruso «expresó clara e inequívocamente su postura sobre la reanudación de las negociaciones directas en Estambul sin condiciones previas, las mismas negociaciones directas que interrumpió la parte ucraniana en 2022», cuando los contactos fueron fundamentalmente a nivel de expertos y en ellos no participaron en ningún momento ni Putin ni Zelenski.

Al mismo tiempo, el portavoz de la Presidencia rusa advirtió, en alusión a las presiones occidentales para que sea aceptado el alto el fuego de 30 días, que «con Rusia no se puede hablar con el lenguaje de los ultimátums, es inaceptable». Peskov recordó las palabras de Putin del domingo en cuanto a que Moscú «no descarta que durante estas negociaciones sea posible acordar nuevas treguas, un nuevo alto el fuego. Además, un alto el fuego real, que fuera respetado no sólo por Rusia, sino también por la parte ucraniana. Sería el primer paso hacia una paz sostenible a largo plazo y no un prólogo a la continuación del conflicto armado». Por su parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha insistido este lunes en la necesidad de que Putin y Zelenski se sienten a hablar y ha llegado a insinuar que incluso él mismo podría también acudir a Estambul a esas negociaciones.

Otra oleada de drones de Moscú

Mientras tanto, según datos del ejército de Kiev, Rusia lanzó en la madrugada de este lunes «un nuevo ataque masivo con drones». Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las tropas enemigas dispararon 108 aparatos no tripulados causando, según informes de las autoridades locales, un muerto, seis heridos y daños a infraestructuras ferroviarias y edificios de viviendas. El bombardeo ha afectado a las regiones de Odessa, Mikoaiv, Donetsk y Yitomir.

El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo que «tras el fin del alto el fuego con motivo de la conmemoración del 80 aniversario de la Victoria, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusia prosiguen su Operación Militar Especial» en Ucrania. Ya el sábado por la noche aparatos aéreos no tripulados rusos atacaron varias zonas de Ucrania, incluida Kiev, la capital.