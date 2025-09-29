La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia

Las incursiones aéreas rusas en Europa y las crecientes amenazas de Moscú han hecho que la cumbre informal de Copenhague del 1 de octubre se ... centre en la seguridad común. Los líderes europeos acuden a la capital danesa en un momento crítico, tras el derribo de drones en Polonia, la intrusión de un dron en Rumanía y la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia. Por si fuera poco, Dinamarca, país que acoge este encuentro de máximo nivel, también ha sufrido incidentes con presencia de drones en sus cielos y este mismo fin de semana Moldavia ha denunciado injerencias de Moscú en sus elecciones parlamentarias, mediante ciberataques y campañas de desinformación.

Europa tiene su mirada fija en Rusia. La escalada de la guerra híbrida y los constantes ataques para probar las defensas europeas tienen a la OTAN y la Unión Europea (UE) en alerta máxima. Tanto que la semana pasada el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, anunció que el bloque comunitario ha fijado como «prioridad inmediata» la construcción de un 'muro de drones', con radares y sensores para detectar y derribar cualquier amenaza rusa y que podría estar listo dentro de un año.

El plan europeo para 2030 diseñado por la Comisión Europea y que estará en la mesa de debate de los líderes incluye «la necesidad urgente» de que el bloque se equipe con «las capacidades estratégicas necesarias» y acabar con las carencias europeas en materia de defensa aérea y sistemas anti-drones, entre otros. El documento destaca que los Estados miembros deberán formar alianzas de defensa con objetivos específicos (desarrollo de ciertas capacidades o equipamientos) en un plazo concreto.

Reforzar el flanco este

La prioridad europea -y de la OTAN- es reforzar el flanco oriental de la Alianza y seguir apoyando a Ucrania militar y financieramente. En este ámbito, sobre la mesa estará la propuesta de la Comisión Europea para usar los beneficios generados por los activos rusos congelados, un plan que genera dudas legales entre los Estados miembros.

La agenda 1 de octubre. Los líderes de los Veintisiete debatirán sobre la Defensa europea, Ucrania y el décimo noveno paquete de sanciones a Rusia. Gaza y las sanciones a Israel también podrán entrar a debate.

2 de octubre. La Comunidad Política Europea, foro que agrupa a 47 países europeos y no europeos, se reúne en Copenhague para reforzar a Ucrania e intercambiar opiniones sobre la situación de seguridad actual. También tratarán la migración y el tráfico de drogas.

Las perspectivas de paz a corto plazo son cada vez más escasas y, por ellos, el bloque comunitario quiere aumentar la presión sobre Moscú con su décimo novena ronda de sanciones, que también se debatirá en Copenhague. En paralelo, se comentará la adhesión de Ucrania a la UE y cómo asegurar que este proceso siga adelante pese a las reticencias de Hungría. En este punto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quiere cambiar el proceso de forma que ciertos capítulos puedan abrirse por mayoría cualificada, en vez de por mayoría absoluta como ocurre ahora. Sin embargo, se espera que esta modificación -que requiere de mayoría absoluta- cuente con el rechazo del líder magiar Viktor Orbán.

La situación en Gaza y el paquete de sanciones a Israel no cuentan con un punto de debate específico, pero se espera que alguno de los líderes saque este tema durante la jornada. Aunque el formato informal no incluye conclusiones escritas, fuentes del Consejo Europeo esperan que el debate de los Veintisiete en Copenhague sirva para acercar posturas de cara al Consejo Europeo del 28 y 29 de octubre. El encuentro de este miércoles estará seguido por una reunión de la Comunidad Política Europea el 2 de octubre, también en Copenhague.