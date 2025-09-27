Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un radar militar vigila en las inmediaciones de una base del ejército en Dinamarca. EFE

Alemania prepara una ley para derribar los drones intrusos que ya proliferan por Europa

La OTAN mantiene la máxima alerta ante decenas de casos que ponen la diana en la frontera oriental y en bases militares aliadas

Miguel Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:55

Alemania se prepara para realizar los cambios legales que autorizarán a su ejército a derribar drones que invadan su espacio aéreo. La decisión, anunciada ayer ... por el ministro de Interior, Alexander Dobrindt, se produce en medio de la alerta generada en toda Europa por el avistamiento de decenas de aviones no tripulados, cuya procedencia se ignora pero que varios gobiernos atribuyen a la «guerra híbrida» con Rusia. Mientras Moscú niega que sean de su propiedad, los aparatos han obligado a cerrar solo en esta última semana aeropuertos en Dinamarca y Noruega, han disparado la inquietud en Francia y, este viernes pasado, se aproximaron al Estado germano de Schleswig-Holstein, fronterizo con el territorio danés.

