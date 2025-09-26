Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Keir Starmer, primer ministro británico Efe

Starmer promueve la creación de un carné digital para acabar con la inmigración ilegal

«No se podrá trabajar en el Reino Unido si no se tiene esta identificación», avisa el primer ministro británico

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:32

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado este viernes los planes de su gobierno para implantar un sistema de identificación digital obligatorio con el ... objetivo de frenar el trabajo ilegal en el Reino Unido y reforzar el control de fronteras. El anuncio, realizado en una conferencia en Londres ante líderes de centroizquierda, supone el mayor intento en más de dos décadas de introducir un esquema de identificación nacional, después de que el proyecto de carné obligatorio impulsado por Tony Blair en los años 2000 fracasara ante la oposición política y social.

