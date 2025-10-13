Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia.

Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre

El expresidente de Francia será el primer mandatario que entra en prisión durante la Quinta República

París

Lunes, 13 de octubre 2025

El expresidente francés Nicolas Sarkozy será encarcelado el próximo 21 de octubre. Durante una reunión con un fiscal y una jueza encargada de la ejecución ... de penas, le han comunicado este lunes por la tarde la fecha en que se convertirá en el primer exjefe del Estado galo en ingresar en prisión en la historia de la Quinta República. Aunque el Ministerio Público y los abogados del exlíder de la derecha gala no lo han confirmado públicamente para evitar una concentración de cámaras y periodistas ese día delante del centro penitenciario, la emisora RTL y la cadena BFM TV han tenido constancia de esa fecha (martes de la semana que viene) gracias a una fuente cercana al caso.

