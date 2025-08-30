Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turista señala con el índice hacia el Mar Negro desde una colina de Koktebel, en la península de Crimea. AFP

Rusia promociona el turismo en la Ucrania ocupada

Estos creadores de contenido también son un arma de guerra para fomentar el sentimiento ruso en los territorios invadidos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

Tres años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania, Rusia trata de vender normalidad en los territorios anexados a través de las ... redes sociales, convertidas en armas de guerra con la intención de que el sentimiento ruso cale entre la población local. Este poder más sutil tiene su mayor exponente en Mariúpol, al norte de Crimea, donde también pretende relanzar el turismo en las zonas bajo ocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rusia promociona el turismo en la Ucrania ocupada

Rusia promociona el turismo en la Ucrania ocupada