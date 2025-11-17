Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la vía afectada por la explosión. Efe

Polonia denuncia un sabotaje «sin precedentes» contra su sistema ferroviario tras una explosión en una vía

El primer ministro, Donald Tusk, asegura que la línea afectada es una ruta «clave» para el suministro de ayuda a Ucrania

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

El primer ministro de Polonia , Donald Tusk, ha denunciado este lunes un sabotaje «sin precedentes» contra el sistema ferroviario del país, después de que se ... haya registrado una explosión en la vía que conecta la capital, Varsovia, con Lublin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Polonia denuncia un sabotaje «sin precedentes» contra su sistema ferroviario tras una explosión en una vía

Polonia denuncia un sabotaje «sin precedentes» contra su sistema ferroviario tras una explosión en una vía