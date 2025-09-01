La policía ucraniana encuentra un «rastro ruso» en el asesinato del exportavoz del Parlamento

Andri Parubi fue asesinado el pasado sábado 30 de agosto de un disparo. Las autoridades ucranianas ya han arrestado a un hombre acusado de ser ... el autor material del homicidio. Por ahora no ha trascendido la identidad del detenido pero la policía ucraniana ya señala a Rusia como cómplice. «Sabemos que este crimen no es casual. Hay en él un rastro ruso» ha apuntado este lunes Iván Vigivski, jefe de la policía ucranian, en su canal de Telegram. La detención se produjo 36 horas después del día del crimen en la región de Jmelnitski.

Lo que sí se conoce del presunto asesino es que un hombre de 52 años de la región de Leópolis disparó hasta 8 veces contra el que fue una de las voces más relevantes de las protestas del Maidán ucraniano. Durante el ataque se disfrazó de repartidor de comida. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, ha aseverado que el crimen «fue cuidadosamente planeado: se estudiaron los movimientos de la víctima, se trazó una ruta y se pensó en un plan de huida». Por ahora no se han dado más detalles ni sobre el principal sospechoso, ni de la posible motivación para el asesinato, ni de la presunta vinculación rusa en este crimen. La Fiscalía ucraniana anunció que solicitará prisión provisional sin fianza para el detenido, imputado como presunto autor del asesinato. El fallecido, que tenía 54 años, será enterrado el martes en Leópolis.

Andri Parubi fue un destacado líder nacionalista y proeuropeo ucraniano que fue presidente del Parlamento entre 2016 y 2019 y fue una de las principales voces de las protestas del Maidán entre 2013 y 2014. Estas manifestaciones propiciaron la caída del entonces presidente Viktor Yanukovich y abrieron una brecha entre Rusia y Ucrania. Durante estas Moscú se anexionó la península de Crimea. El partido Solidaridad Europea, opositor de derechas, convocó un acto de homenaje en la plaza Maidán de Kiev. Parubi militó en esta formación, cuyo líder más destacado es el expresidente Petro Poroshenko. El presidente Volodimir Zelensky calificó el asesinato como «horrible».