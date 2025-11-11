Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patrullas policiales en una calle de Alemania. EFE

La Policía alemana detiene a un hombre por instigar al asesinato de Merkel y Scholz

El sospechoso publicó en la red Darknet una lista con más de 20 «condenados a muerte» y ofrecía recompensas por ejecutar sus sentencias

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

La Policía alemana ha detenido a un hombre acusado de terrorismo por instar al asesinato de destacados políticos alemanes, entre ellos los excancilleres Angela Merkel ... y Olaf Scholz, según anunció este martes la Fiscalía Federal. El hombre, arrestado el lunes en Dortmund e identificado por el tabloide 'Bild' como el germano-polaco Martin S., dirigía una web en Darknet, la red oculta de internet, en la que desde junio de este año llamaba a cometer atentados mortales contra dirigentes y otras personalidades públicas, todos ellos citados por sus nombres.

