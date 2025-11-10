Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acusado saudí Taleb Al Abdulmohsen, en el helicóptero que le llevó este lunes de regreso a la prisión de Magdeburgo tras el juicio. AFP

Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos

El saudí Taleb Al Abdulmohsen es un crítico del Islam que acusa al Gobierno germano de no proteger a disidentes de su país

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

Séxtuple asesinato, 338 intentos de asesinato y 309 casos de lesiones peligrosas son los cargos que se le imputan al hombre que en diciembre del ... pasado año atropelló con un automóvil intencionada e indiscriminadamente a quienes habían acudido al mercado navideño en la ciudad germano oriental de Magdeburgo. Un ataque que conmocionó a Alemania. Con motivo del comienzo del proceso este lunes, un portavoz de la Audiencia de esa ciudad señaló que Taleb Al Abdulmohsen, un ciudadano saudí de 51 años y crítico con el Islam que trabajaba como psiquiatra para reclusos drogodependientes en un centro penitenciario germano, destacó que podría ser condenado por esos crímenes a cadena perpetua no revisable antes de 20 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos

Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos