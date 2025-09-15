Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Simpatizantes del principal partido de la oposición, el CHP, en una manifestación en Ankara el domingo. AFP

Ola de protestas por el inicio del juicio contra el principal partido de la oposición en Turquía

Miles de personas exhiben en las calles su apoyo a la formación socialdemócrata CHP al comenzar el proceso por supuestas irregularidades de sus líderes

T. Nieva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:29

Miles de turcos han salido a la calle en protesta por la oleada de procesos por corrupción abiertos contra el principal partido de la oposición ... en Turquía, el socialdemócrata CHP. Este lunes comenzó el juicio por supuestas irregularidades en la elección de su cúpula. La formación política afectada considera que esta campaña es un ataque por parte del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ola de protestas por el inicio del juicio contra el principal partido de la oposición en Turquía

Ola de protestas por el inicio del juicio contra el principal partido de la oposición en Turquía