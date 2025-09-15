Ola de protestas por el inicio del juicio contra el principal partido de la oposición en Turquía

Miles de turcos han salido a la calle en protesta por la oleada de procesos por corrupción abiertos contra el principal partido de la oposición ... en Turquía, el socialdemócrata CHP. Este lunes comenzó el juicio por supuestas irregularidades en la elección de su cúpula. La formación política afectada considera que esta campaña es un ataque por parte del Gobierno.

El CHP ha visto cómo desde el año pasado han sido detenidos 19 de sus alcaldes. Entre ellos está el máximo edil de Estambul, Ekrem Imamoglu, que se perfilaba como el candidato con más opciones para derrotar en las elecciones presidenciales de 2028 al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

El juicio que arrancó este lunes se basa en una investigación de la Fiscalía por supuesta compra de votos en la elección de Özgür Özel como líder del CHP en el congreso que el partido celebró en 2023. Bajo una acusación de pucherazo muy similar, un juez destituyó a principios de septiembre a los principales cargos del partido en Estambul, elegidos en un congreso hace dos años, y puso a la formación bajo control de un administrador temporal, un antiguo dirigente del CHP enfrentado a Özel.