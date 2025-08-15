Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protestas por la oleada de arrestos en marzo. Reuters

Turquía detiene a 44 opositores más y afianza su deriva autoritaria

La Fiscalía General de Estambul pone en marcha una nueva operación contra una presunta de red de políticos corruptos

Antón Etxebarria

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:51

El gobierno del presidente turco Recep Tayyib Erdogan continúa afianzando su giro hacia el autoritarismo con una nueva operación lanzada desde la Fiscalía General de ... Estambul contra políticos de la oposición. Este viernes, 44 personas –incluido el alcalde del distrito central de Beyoglu, Inan Guney– han sido detenidas con el pretexto de pertenecer a un presunto entramado de corrupción en el que estarían implicados alcaldes municipales del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), que lleva años denunciando una persecución política orquestada por el presidente.

