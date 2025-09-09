Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen publicada en la cuenta del ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, donde se muestra el lugar en el que se ha producido el ataque este martes X

Al menos 21 muertos, la mayoría jubilados que recibían su pensión, en un bombardeo ruso en Ucrania

«El mundo no puede quedarse callado», dice Zelenski para pedir nuevas sanciones contra Moscú

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:44

Al menos 21 personas han muerto como consecuencia de un bombardeo perpetrado por Rusia sobre la localidad ucraniana de Yarova, en la región oriental de ... Donetsk. Es el balance preliminar de las autoridades de Ucrania, que hace un llamamiento a sus aliados internacionales para que den pasos más contuntendentes contra Moscú. La aldea atacada se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente con Rusia.

