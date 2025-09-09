Al menos 21 muertos, la mayoría jubilados que recibían su pensión, en un bombardeo ruso en Ucrania

Al menos 21 personas han muerto como consecuencia de un bombardeo perpetrado por Rusia sobre la localidad ucraniana de Yarova, en la región oriental de ... Donetsk. Es el balance preliminar de las autoridades de Ucrania, que hace un llamamiento a sus aliados internacionales para que den pasos más contuntendentes contra Moscú. La aldea atacada se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente con Rusia.

El ataque ha tenido lugar este viernes sobre las 12.30 horal local contra un grupo de civiles que esperaban para recibir el pago de su pensión, según ha informado el gobernador de Donetsk, Vladim Filashjin. «No es una acción militar, es puro terrorismo», ha expresado a través de la red social Telegram.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha condenado esta nueva agresión «brutalmente salvaje» sobre población civil y ha reclamado a la comunidad internacional una «respuesta adecuada» frente a las acciones del mandatario ruso, Vladímir Putin, quien «sigue destruyendo vidas mientras evita nuevas sanciones contundentes». En su publicación, Zelenski ha adjuntado un vídeo que muestra cadáveres esparcidos por el suelo cerca de una camioneta del servicio de correos público muy dañada, que suele utilizarse para distribuir las pensiones en las zonas rurales del país.

«El mundo no puede quedarse callado», ha enfatizado, el líder ucraniano en un mensaje en redes sociales dirigido tanto a Estados Unidos como a Europa, en pleno debate sobre la imposición de nuevos paquetes de castigos contra Moscú ante la falta de voluntad del Kremlin para sentarse a negociar la paz.