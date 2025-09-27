Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración en Chisinau de partidarios del PAS. Efe

Moldavia vota este domingo entre seguir el camino hacia Europa o acercarse a Rusia

Las autoridades del país temen intentos dirigidos desde Moscú para desestabilizar estas elecciones parlamentarias

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:25

Los moldavos están llamados este domingo a pasar por las urnas para formar la composición de su Parlamento y confirmar el acercamiento a Europa o ... frenarlo. En estos comicios los grandes bloques que se disputarán la cámara baja moldava son el PAS (Partido de la Acción y Solidaridad) de la presidenta Maia Sandu y el Bloque Patriótico (la unión del Partido Socialista y Comunista, entre otros). Mientras el primero es una formación de centro-derecha pro-UE, su oposición es mayoritariamente de izquierda prorrusa. Las autoridades temen un nuevo intento de compra de votos por parte de oligarcas afines a Moscú como ya denunciaron en 2024.

