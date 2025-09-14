Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Friedrich Merz, canciller de Alemania. Afp

La ultraderecha triplica su resultado en las elecciones de Renania aunque se queda lejos de los conservadores de Merz

Los cristianodemócratas del canciller ganan los comicios municipales por delante de los socialdemócratas y de los extremistas de AfD

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:34

Aunque puede considerarse la gran triunfadora de la jornada al triplicar sus resultados de hace cinco años, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) no ha ... conseguido este domingo en las elecciones municipales y comunales en el occidental estado federado de Renania del Norte-Westfalia el explosivo aumento de votos al que está acostumbrada en las regiones germano orientales de este país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  6. 6 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  7. 7

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  8. 8 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  9. 9 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  10. 10

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ultraderecha triplica su resultado en las elecciones de Renania aunque se queda lejos de los conservadores de Merz

La ultraderecha triplica su resultado en las elecciones de Renania aunque se queda lejos de los conservadores de Merz