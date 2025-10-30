Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laurent Fabius, en la biblioteca del CEIBS en Shanghái J. S.

Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»

El ex primer ministro francés y presidente de la COP21 llama a redoblar la diplomacia en el décimo aniversario del histórico Acuerdo de París

Jaime Santirso

Enviado especial. Shanghái

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Laurent Fabius (París, 1946) ha sido casi todo en la política francesa, habiendo liderado los tres poderes del Estado, cinco ministerios y un sinfín de ... batallas. Pero, sopresa, al término de cinco décadas de trayectoria se descubre inmerso en una misión que nunca imaginó. Fabius es hoy considerado el gran diplomático del cambio climático, tras presidir el COP21 que alcanzó el histórico acuerdo de París. Diez años después pasa por Shanghái para impartir una conferencia en el CEIBS –la prestigiosa escuela de negocios fruto de la cooperación entre China y la UE cuando todo eran oportunidades– sobre las lecciones que su legado, tan inesperado como trascendente, ofrece a un mundo convulso. Allí atiende a este diario, con la inteligente y relajada bonhomía del veterano jugador que disputa su última partida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  8. 8 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»

Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»