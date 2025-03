Rusia y EE UU hablarán este miércoles sobre el alto el fuego en Ucrania

Rusia tiene la última palabra sobre el alto el fuego en Ucrania pactado el martes por Washington y Kiev y que contempla un cese «total» ... del conflicto durante treinta días. Las primeras declaraciones del Kremlin tras el anuncio no han dado muchas pistas sobre su posición aunque los ataques de las últimas horas no invitan precisamente al optimismo. Moscú quiere analizar «cuidadosamente» los términos del acuerdo y mantener una sesión informativa con Estados Unidos que le arroje más detalles sobre la tregua. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha indicado en ese sentido que no descarta una llamada telefónica «al más alto nivel» entre su jefe, Vladímir Putin, y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Una conversación, ha dicho, que podría organizarse «muy rápidamente» si fuera necesario, pero que aún no está en la agenda.

El mutismo inicial del Kremlin -no se ha pronunciado hasta el día siguiente del anuncio- en torno el acuerdo sellado por EE UU y Ucrania tras más de ocho horas de diálogo en la ciudad saudí de Yedá se ha transformado en una aparente prudencia ante la propuesta. Peskov ha insistido este miércoles en que «no quiere» realizar por ahora valoraciones sobre el escenario abierto. «Tanto Rubio -secretario de Estado de EE UU- como Waltz -asesor de Seguridad Nacional- afirmaron el martes que nos darán a través de diversos canales información detallada sobre la esencia de las conversaciones», ha señalado. «No hay que adelantarse a los acontecimientos», ha agregado poco antes de que el propio Rubio informara de que ese contacto se producirá este mismo miércoles. Noticias relacionadas Ucrania acepta un alto el fuego «total» de treinta días propuesto por Estados Unidos La UE se ofrece a colaborar en unas negociaciones de paz El Kremlin advierte de que el ataque masivo ejecutado por Ucrania puede entorpecer el proceso de paz La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, reconoció el martes que «no se puede descartar que se produzcan contactos entre representantes rusos y estadounidenses en los próximos días». Entre ambos países, ha recordado Peskov en su comparecencia, existen «canales de diálogo» que hacen posible una llamada entre sus respectivos líderes «en un periodo de tiempo relativamente corto». De hecho, la relación entre ambas naciones se ha reconducido en las últimas semanas y lo último que ha trascendido es que la CIA y la Inteligencia de Moscú tendrán contactos regulares, algo impensable hace no mucho tiempo. Escepticismo Sin embargo, hay también voces en contra del acuerdo de alto el fuego en Ucrania alcanzado en Arabia Saudí. Una fuente rusa de alto rango apuntó a la agencia Reuters que debe ser Moscú quien negocie los términos de cualquier tregua. «Es difícil para Putin aceptar esto en su forma actual», declaró esta persona bajo condición de mantener su anonimato. Varios diputados de la Duma (Cámara Baja) se oponen a una tregua y el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, ha advertido que «sin una solución a largo plazo es un camino hacia una rápida reanudación de los enfrentamientos y del conflicto en su conjunto con consecuencias aún más graves». Varios diputados de la Duma se oponen a la tregua y el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantín Kosachiov, ha advertido que «cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe realizarse en términos rusos, no estadounidenses» El Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento de Rusia) se ha mostrado contrario a un alto el fuego bajo las condiciones de Washington. «Cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania debe realizarse en términos rusos, no estadounidenses», ha avisado su vicepresidente, Konstantín Kosachiov. El pacto cerrado entre Kiev y Washington permitirá por el momento que EE UU reanude la ayuda militar y el suministro de información de Inteligencia a los ucranianos tras casi una semana de suspensión. Ahora, ha comentado Rubio, «todos esperamos con interés la respuesta rusa y les instamos firmemente a que consideren poner fin a todas las hostilidades». «Si dicen que no, nos dirán mucho sobre sus objetivos y su mentalidad», ha admitido durante una escala en Irlanda procedente de Arabia Saudí.

