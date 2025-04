Las juventudes socialdemócratas hacen tambalearse el acuerdo de coalición con los conservadores en Alemania

La aprobación del acuerdo de coalición entre conservadores y socialdemócratas en Alemania se tambalea. Los 'Jusos', los 'Jungsozialisten' o juventudes socialistas, han anunciado este lunes ... su oposición al documento del contrato elaborado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y sus hermanos de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) con el Partido Socialdemócrata (SPD) para gobernar juntos los próximos cuatro años. «Nuestro voto es de rechazo», manifestó Philipp Türmer, líder de los 'Jusos', en declaraciones al informativo matinal de la cadena de televisión privada RTL.

«¿Es suficiente lo que figura en el contrato de coalición para, por su contenido, hacer una política realmente diferente? Lamentablemente tenemos que decir: para nosotros no es suficiente», afirmó Türmer, quien subrayó que las juventudes del SPD consideran que el acuerdo «sigue un camino equivocado» en temas como el asilo y la migración, así como en materia de trabajo y asuntos sociales. Exigió «mejoras claras» y calificó además de «bomba de relojería» el hecho de que en el contrato figura que muchas de las medidas pactadas dependen para su ejecución de las posibilidades de financiación.

«Es una situación difícil. Pero dejamos claro cuál es nuestra valoración. Es lo que exigen nuestros miembros», reconoció Türmer, quien comentó que la dirección federal había decidido posicionarse de esa manera tras consultar con sus asociaciones regionales, de las que varias, entre ellas las de la ciudad-estado de Berlín y los Estados federados de Schleswig-Holstein, Brandeburgo o Baden-Württemberg, habían anunciado ya previamente su rechazo al acuerdo para una coalición de gobierno con el presidente de la CDU, Friedrich Merz, como canciller federal.

La negativa de los 'Jusos' no tiene efectos directos sobre el pacto de coalición pero influirá, sin duda, en la aprobación por parte de las bases del SPD del documento de 144 páginas. Los cerca de 360.000 afiliados a la socialdemocracia alemana han sido llamados a votar a partir este martes si apoyan o no la nueva alianza política en base al contrato redactado. Un proceso que finalizará el próximo 29 de abril. De no recibir luz verde, la dirección del SPD se vería obligada a renegociar con los conservadores o renunciar a ser socio menor del nuevo gobierno.

La hipotética falta de acuerdo con los socialdemócratas dejaría a los conservadores sin otra alternativa que buscar otras alianzas sumamente complicadas y de mayor dificultad negociadora. CDU/CSU solo alcanzarían una mayoría parlamentaria para que Merz sea canciller federal con el apoyo de Los Verdes y el partido de La Izquierda o con el respaldo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), actualmente aislada por el cortafuegos levantado en su contra por el resto de las formaciones políticas en Alemania y con la que los conservadores no quieren ni tan siquiera dialogar.

Campaña a favor del pacto

El copresidente del SPD, Lars Klingbeil, uno de los artífices del acuerdo con los conservadores, ha comenzado la campaña para convencer a las bases del partido para que den el visto bueno a una nueva alianza con las formaciones de la Unión. «Conlleva que Friedrich Merz sea el nuevo canciller federal y le creo capaz de conducir bien el país en estos tiempos difíciles», declaró Klingbeil al informativo matinal de la primera cadena de la televisión pública alemana ARD.

«Todo el mundo tiene derecho a votar lo que quiera en la votación de los afiliados. Es una decisión democrática», dijo Klingbeil, quien comentó que, sin embargo, todo el mundo debe tener claro cuál es la alternativa al fracaso de una coalición de centro democrático. «Una alternativa son nuevas elecciones, otra alternativa es quizá un gobierno en minoría», añadió, dando a entender que otras posibilidades de coalición son imposibles. Pero con todo lo que está pasando en la política mundial, Alemania tiene que ser un lugar de estabilidad, destacó el líder de la socialdemocracia alemana, quien afirmó que, para lograrlo, este país necesita un gobierno estable.