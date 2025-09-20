Manifestantes ultraderechistas desatan una batalla campal en La Haya

Una manifestación ultraderechista provocó este sábado incidentes graves en La Haya. La Policía cargó contra manifestantes antiinmigración después de que estos bloquearan una autopista y, ... posteriormente, atacaran la sede de un partido de centroizquierda. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua, desatándose el caos en las calles de la ciudad que es sede del Gobierno de Países Bajos.

Los incidentes se producen a poco más de un mes de que el país celebre elecciones generales el 29 de octubre. La protesta había sido organizada por una activista de derecha que se hace llamar Els Rechts y que hace campaña contra los solicitantes de asilo y a favor de una política de vivienda justa en los Países Bajos. Así, los cientos de asistentes que secundaron la convocatoria exigían políticas migratorias más estrictas y medidas drásticas contra los indocumentados que buscan establecerse en el país.

🇳🇱 #Netherlands: An anti-immigration protest in The Hague turned violent today when demonstrators left the authorised rally site at the Malieveld and stormed the nearby A12 highway. Around 1,500 people gathered on the road, where clashes erupted as police officers were pelted… pic.twitter.com/cr8ODuhNzI — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 20, 2025

La protesta se concentró en un primer momento alrededor del mediodía en Malieveld, un punto de reunión habitual para manifestaciones. Aunque se había autorizado la manifestación en Malieveld, un grupo estimado de unas 1.500 personas se desplazó hacia la autopista A12, donde se produjeron enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que lanzaron piedras y botellas contra los agentes e incendiaronun coche patrulla. Las fuerzas del orden intentaron disolver a los exaltados con gas lacrimógeno y un cañón de agua.

Según se pudo ver en las imágenes retransmitidas por los medios locales, los manifestantes se dirigieron a continuación a la sede de la formación de centroizquierda D66, donde rompieron varias ventanas. Este partido es considerado por muchos en la extrema derecha como un actor al servicio de una élite progresista. «Escoria. No te metas con los partidos políticos», escribió el líder de D66, Rob Jetten, en la red social X. «Si crees que puedes intimidarnos, mala suerte. Nunca permitiremos que alborotadores extremistas nos arrebaten nuestro hermoso país», añadió.

El populista Geert Wilders, favorito en los sondeos, considera «inaceptable» lo ocurrido y tilda de«idiotas» a los implicados

Tras la disolución del grueso de la protesta por parte de la Policía, un grupo más pequeño de alborotadores se dirigió también al complejo del Parlamento holandés, que actualmente se encuentra vallado mientras se somete a unas obras de renovación que ya duran años.

Guiños a Charlie Kirk

El populista antiinmigración Geert Wilders, que ganó las elecciones anteriores en los Países Bajos y en las últimas semanas ha mantenido su liderazgo en las encuestas de opinión antes de las elecciones del próximo mes, fue invitado a hablar en la manifestación, pero no asistió. En cambio, sí condenó la violencia en X, afirmando que el uso de la fuerza contra la Policía era «totalmente inaceptable» y calificando de «idiotas» a los implicados.

En imágenes compartidas por internet, se vio a manifestantes portando banderas nacionales holandesas y la 'bandera del Príncipe', de color naranja, blanco y azul, que tiene su origen histórico en la Guerra de los Ochenta Años y que, en la actualidad, suele verse en manifestaciones de extrema derecha en los Países Bajos. Los medios presentes en el lugar también observaron una bandera desplegada en el escenario con imágenes del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, fallecido el pasado 10 de septiembre al ser tiroteado en un mitin . También se exhibieron fotografías del político holandés Pim Fortuyn, asesinado en 2002 por un activista pro-derechos de los animales.