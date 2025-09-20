Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía fue incendiado por los manifestantes este sábado en La Haya, que es sede del Gobierno de Países Bajos. AFP

Manifestantes ultraderechistas desatan una batalla campal en La Haya

Cientos de exaltados atacan a la Policía con piedras y botellas, toman una autopista y dañan lasede de un partido a un mes de las elecciones

T. Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:23

Una manifestación ultraderechista provocó este sábado incidentes graves en La Haya. La Policía cargó contra manifestantes antiinmigración después de que estos bloquearan una autopista y, ... posteriormente, atacaran la sede de un partido de centroizquierda. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua, desatándose el caos en las calles de la ciudad que es sede del Gobierno de Países Bajos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Manifestantes ultraderechistas desatan una batalla campal en La Haya

Manifestantes ultraderechistas desatan una batalla campal en La Haya