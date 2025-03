El futuro canciller alemán pierde popularidad antes de llegar al Gobierno

La mayoría de los alemanes apoya el plan elaborado por los todavía opositores conservadores y los aún gobernantes en Alemania para relanzar la economía económico ... y modernizar el ejército, aunque conlleva un endeudamiento récord de cientos de miles de millones de euros. La iniciativa ha traído consigo, sin embargo, una pérdida masiva de popularidad del presidente de los cristianodemócratas (CDU) y próximo canciller federal, Friedrich Merz, entre otras cosas por romper su promesa electoral de no generar más deuda pública.

Un 59% de los encuestados en el sondeo Deutschlandtrend, con consultas periódicas a la población sobre temas de actualidad, están a favor de que el Estado «asuma claramente más deudas» para equipar al Bundeswehr -el ejército federal-, modernizar carreteras y autopistas y líneas de ferrocarril, invertir en educación y ciencia y llevar adelante la digitalización del país. La encuesta del instituto Infratest Dimap para la televisión pública alemana destaca que solo un 33% rechaza ese gasto y el gran endeudamiento.

Los simpatizantes de Los Verdes, aún en el gobierno y previsiblemente en la oposición cuando se forme el nuevo Ejecutivo, son quienes más respaldan el plan. Ocho de cada diez simpatizantes ecologistas aprueban la iniciativa, que apoyan el 68% de los votantes conservadores, aunque la propuesta de aumentar enormemente el gasto público partió de cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU).

El plan consensuado por estos y los cristianodemócratas contempla la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras y la reforma del llamado «freno de la deuda», la ley de carácter constitucional que prohíbe asumir nueva deuda por encima del 3,5% del PIB anual, para modernizar el ejército, una reforma que posibilitará prácticamente un gasto ilimitado en Defensa, aunque se baraja una cifra mínima de 400.000 millones de euros para los próximos años.

Popularidad en mínimos

La propuesta de Merz, sin embargo, no ha mejorado su imagen ni generado confianza entre los alemanes. Solo un 33% de los consultados considera que el presidente de la CDU y líder conservador piensa que será un «buen canciller federal», tres puntos menos que en el sondeo de febrero. Y prácticamente la mitad de los participantes en la encuesta no cree que su mandato sea un éxito. El hecho de que el 60% declare «no estar satisfecho o poco satisfecho» con su trabajo denota que la popularidad de Merz está en mínimos cuando aún no se ha mudado a la Cancillería Federal.

Solo un 30% dice sentirse «satisfecho o muy satisfecho» con el futuro jefe del gobierno federal en la consulta para elegir también al político más popular de Alemania. Encabeza la lista con gran ventaja y un 62% de votos a favor el titular germano de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius. El líder de la CSU y primer ministro de Baviera, Markus Söder, obtiene un 37% de aprobación y el copresidente de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, solo un 28%, aunque este último es menos conocido entre la población.

Un 73% de los alemanes está «preocupado o muy preocupado» por la seguridad de Europa, un 75% piensa que el continente ya no puede contar con la protección de Estados Unidos y solo un 16% confía en la administración de Donald Trump, al que solo un 15% dice admirar. Por ese motivo, el 71% es partidario de la creación de un ejército europeo y de mayor independencia de Washington, mientras un 60% cree que Europa no podrá cubrir el vacío dejado por el republicano en las ayudas militares a Ucrania y se produce un equilibrio entre quienes son partidarios o no de enviar militares germanos a una posible fuerza de paz internacional en Ucrania.