Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Angela Merkel se fotografía con refugiados sirios e iraquíes llegados a Berlín en 2015. Reuters

La frase que persigue a Merkel diez años después de la crisis de los refugiados: «Lo lograremos»

La entonces canciller alemana abrió las puertas del país ala ola de solicitantes de asilo, la mayoría sirios, pero la decisión generó numerosas críticas con el paso del tiempo, sobre todo de la ultraderecha

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:29

En el verano de 2015, y en plena crisis de los refugiados en Europa, Angela Merkel se mostró contundente en una rueda de prensa: «Lo ... lograremos». La entonces canciller alemana pretendía animar a su país ante la llegada masiva de solicitantes de asilo en busca de su integración y, en parte, como solución a la falta de mano de obra en determinados sectores. No se imaginaba que aquellas palabras seguirían siendo objeto de debate diez años después. La frase persigue a la líder conservadora, a quien muchos le reprochan su política de 'puertas abiertas' a aquella oleada de migrantes. Incluso el actual jefe del Estado germano y compañero de partido, Friedrich Merz, ha asumido que «no hemos conseguido lo que ella quería».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Asesinato en una tienda de golosinas
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    La primera experiencia laboral
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La frase que persigue a Merkel diez años después de la crisis de los refugiados: «Lo lograremos»

La frase que persigue a Merkel diez años después de la crisis de los refugiados: «Lo lograremos»