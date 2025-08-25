Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de migrantes trata de abandonar la costa de Francia con rumbo al Reino Unido. Reuters

Europa frente a la inmigración: así ha cambiado una década después de su mayor crisis

La ultraderecha saca rédito de un fenómeno que cada vez polariza más a la sociedad, a pesar de que las llegadas irregulares han caído sustancialmente desde el pico de 2015

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:29

Hace diez años, Europa vivió su mayor crisis migratoria hasta la fecha. Más de 1,8 millones de migrantes entraron de forma irregular en la ... Unión Europea -a la que aún pertenecía el Reino Unido-. Más de un millón solicitó asilo. La gran mayoría procedía de tres países musulmanes con importantes conflictos internos: Siria (350.000 solicitantes de asilo), Afganistán (175.000) e Irak (120.000). Y Alemania fue su principal país de destino: recibió 476.000 solicitudes de asilo y calculó que, en total, acogió en torno a un millón de inmigrantes. Hungría y Suecia sintieron aún mayor presión: el país que ahora preside Viktor Orbán y abandera el rechazo más frontal a la inmigración procesó 1.800 solicitudes por cada 100.000 habitantes, una tasa récord, mientras que el país escandinavo quedó en 1.667.

