Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos portugueses lucha contra las llamas. Efe

Europa se quema bajo su peor ola de calor

Los incendios consumen más de 971.000 hectáreas, el doble de lo habitual, en Francia, Italia, España, Grecia, Portugal, los Balcanes y hasta en Escocia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:16

Europa arde. El cambio climático tiene sobre ella el efecto de una lupa al sol. Según la Organización Meteorológica Mundial, el Viejo Continente se está ... calentando a un ritmo que duplica la media global. Más calor, más sequía y, claro, más incendios. El fuego devora bosques, campos y casas en países como Francia, Italia, Portugal, España, Grecia, Turquía, Croacia, Montenegro, Albania... Incluso en el Norte, en la verde y fría Escocia. Los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, difundidos por la CNN, asustan: hasta el pasado martes, las llamas habían consumido 971.246 hectáreas, más del doble que a estas alturas de veranos anteriores. Si se mantiene este ritmo, 2025 será el peor año desde que hay registros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  5. 5

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  6. 6 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  7. 7 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  8. 8 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  9. 9 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro
  10. 10

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Europa se quema bajo su peor ola de calor

Europa se quema bajo su peor ola de calor