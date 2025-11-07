Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche
Un activista prende una bengala en la sala de conciertos de la Filarmónica de París. X

Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París

Los militantes encendieron bengalas durante un espectáculo de la orquesta de Israel y recibieron puñetazos por parte de algunos espectadores

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Un concierto de música clásica se convirtió prácticamente en una batalla campal. Cuatro militantes propalestinos fueron detenidos el jueves por la noche en la Filarmónica ... de París, una conocida sala en el nordeste de la capital francesa. Estos encendieron bengalas e intentaron interrumpir, sin éxito, un concierto de la orquesta filarmónica de Israel, dirigida por Lahav Shani. Esas acciones no solo alteraron el transcurso del espectáculo, sino que la situación degeneró después de que varias personas del público se enfrentaran con ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París

Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París