Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Bruselas apuesta por acelerar el veto al gas ruso para aumentar la presión sobre Putin

La Comisión Europea avanza en sus planes para desconectarse de Moscú, inicialmente previsto para 2027, tras el incidente de los drones rusos que violaron el espacio aéreo de la UE

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:20

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, la Unión Europea ha puesto en marcha dieciocho rondas de sanciones contra Rusia. ... Estas medidas, una a una, han ido castigando a mandatarios rusos, a la flota fantasma, han servido para evitar el acceso de Moscú a ciertas tecnologías... Ahora Bruselas tiene la mirada puesta en el sector energético, cuyos beneficios siguen financiando el conflicto en Ucrania, y apuesta por prohibir todas las importaciones de petróleo y gas ruso a la Unión Europea (UE), acelerando sus planes de desconectarse de la energía del país -inicialmente previsto para 2027-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  9. 9 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  10. 10

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas apuesta por acelerar el veto al gas ruso para aumentar la presión sobre Putin

Bruselas apuesta por acelerar el veto al gas ruso para aumentar la presión sobre Putin