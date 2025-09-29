Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer ministro británico, Keir Starmer, este lunes durante el congreso laborista en Liverpool. Reuters

El Brexit y la disciplina fiscal dividen al laborismo en su congreso de Liverpool

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, favorito a suceder a suceder a Starmer, desafía al primer ministro británico al cuestionar la política económica de su gobierno y su negativa a abrir la senda a un regreso a la UE

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:11

El congreso del Partido Laborista que se está celebrando esta semana en Liverpool, el segundo desde que Keir Starmer llegara a Downing Street tras la ... victoria electoral del verano de 2024, se ha visto atravesado por un debate interno que ha desbordado la agenda oficial. Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester y figura con amplio respaldo entre las bases, ha lanzado críticas directas a la política económica del Ejecutivo y al estilo de dirección del primer ministro, situándose así en el centro de las discusiones sobre el rumbo del laborismo en el poder.

