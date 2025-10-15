Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario de la Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y el titular de Defensa británico, John Healey. AFP

La Alianza apuesta por derribar cazas rusos «sólo si representan un peligro»

La organización busca armonizar los protocolos mientras pide mesura a los gobiernos proclives a «usar la fuerza»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:15

Comenta

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, defendió este miércoles que la organización «sólo debe derribar cazas rusos, si éstos representan una amenaza». ... Durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas -marcada por las recientes incursiones aéreas en Polonia y en Estonia y por los incidentes en Dinamarca-, el neerlandés insistió en que los aliados deben estar «absolutamente convencidos de que una aeronave supone una amenaza» antes de derribarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Alianza apuesta por derribar cazas rusos «sólo si representan un peligro»

La Alianza apuesta por derribar cazas rusos «sólo si representan un peligro»