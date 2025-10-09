Alarma por un dron desconocido en una base aérea de la OTAN en Alemania

La base aérea de la Alianza Atlántica en la localidad alemana de Geilenkirchen registró este miércoles una alarma ante la invasión de sus pistas por ... parte de un dron incontrolado, según ha revelado este jueves el portal Spiegel Online. El artefacto fue registrado durante un minuto por los sensores del aeródromo militar sobre las 19.00 horas cuando volaba a baja altura sobre una de las pistas de despegue y aterrizaje.

Policías militares y federales registraron y controlaron poco después el entorno del aeropuerto sin encontrar pista alguna sobre el dron o quién lo manejaba. Los responsables del aeródromo ordenaron pese a todo incrementar las medidas de seguridad. La base aérea de la OTAN en Geilenkirchen es la sede de la flota de aviones AWACS de la Alianza Atlántica en Europa.

Situada en el Estado federado germano occidental de Renania del Norte-Westfalia, la base militar acoge desde 1982 aviones con radares aerotransportados de la OTAN que realizan tareas de vigilancia del espacio aéreo, pero también asumen funciones de mando, control y dirección en operaciones tanto defensivas como ofensivas.

Un portavoz de la base confirmó que sus sensores habían registrado el vuelo de un dron no identificado en su recinto y la activación de las alarmas, así como la falta de éxito del operativo para encontrar el artefacto y a quienes lo manipulaban. El portavoz destacó la «alta sensibilidad» ante este tipo de incidentes y no descartó que todo hubiera sido una falsa alarma.

La base de la OTAN en Geilenkirchen, que fue construida inicialmente durante la Guerra Fría para la Fuerza Aérea Británica, desempeña un papel fundamental en la vigilancia del espacio aéreo en el flanco oriental de la alianza. Los AWACS del tipo Boeing E-3A llevan sobre su fuselaje una llamativa antena parabólica en forma de seta.

Pueden detectar movimientos en el aire a varios cientos de kilómetros de distancia y sirven para la detección temprana de posibles amenazas. Desde el inicio de la guerra en Rusia contra Ucrania, los AWACS se utilizan cada vez más para vigilar el espacio aéreo de la OTAN sobre Europa del Este y vuelan regularmente sobre las repúblicas bálticas, Polonia y Rumanía.